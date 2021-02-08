الشؤون الإسلامية تغلق 10 مساجد بعد ثبوت حالات كورونا

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية أنها أغلقت مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم مؤقتاً للتعقيم بعد إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا، كما أغلقت 10 مساجد في عدد من المناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ومنسوبي المساجد، في إطار الحرص على سلامة وصحة الموظفين والمصلين.

الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية

وأشارت الوزارة إلى أن مدة الإغلاق للتعقيم تستمر ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة، وعقب التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين يتم الفتح، وفي حال كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم تكليف بديل للقيام بالمهام.

ودعت الوزارة المصلين إلى الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم وللمصلين من الوباء، منوهة بحرص وتفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم بالإبلاغ عن المساجد التي يوجد بها مخالفات أو تراخٍ بتطبيق التدابير الوقائية بالاتصال عبر الرقم الموحد 1933.

جولات الشؤون الإسلامية على المساجد

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعلنت أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي، 13216 جولة رقابية لمراقبي المساجد في عموم مناطق المملكة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة، إنفاذًا لتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك ضمن مهام وبرامج الوزارة لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أكد في وقت سابق أن الوزارة لن تتأخر في إغلاق المساجد في حالة زيادة إصابات فيروس كورونا وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة.







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