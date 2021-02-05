الشباب يستغني عن أحد نجومه بعد ضم إيغالو

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب أمس الخميس عن استغنائه عن أحد لاعبي الفريق الكروي الأول، مباشرة بعد التعاقد مع اللاعب النيجيري أوديون إيغالو لمدة موسمين ونصف الموسم.

وقال الحساب الرسمي لليث عبر “تويتر” أن إدارة النادي العاصمي استغنت عن خدمات اللاعب وليد العنزي، حيث قدم النادي شكره للاعب، متمنيًا التوفيق له بالفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، سيمثل النيجيري إيغالو الفريق الأول بالليث قادمًا من نادي شنغهاي جرينلاند الصيني.

مسيرة إيغالو

ويبلغ إيغالو من العمر 31 سنة وخاض 37 مباراة دولية مع المنتخب النيجيري، بينما خاض في كل مسيرته 266 لقاءً، أحرز فيهم 101 هدفًا.

وكان إيغالو سبق له اللعب مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بموسم 2019/2020 على سبيل الإعارة من فريق شنغهاي جرينلاند.

ووصل إيغالو مساء الاثنين الماضي إلى الرياض للخضوع للفحص الطبي ثم التوقيع مع الليث.

كما أكد الناقد الرياضي تركي الغامدي في حديثه لبرنامج رياضة ميديا المذاع على القناة الرياضية السعودية أن أوديون إيغالو وقع الاثنين الماضي على عقد الانضمام لـ الشباب.

وفي وقت سابق، وجهت فئات عريضة من جماهير الشباب، رسائل الشكر والتقدير إلى خالد البلطان رئيس النادي وذلك بعد التوقيع مع أوديون إيغالو.

رسالة جماهير الشباب لـ خالد البلطان

وأكد الجمهور الشبابي في رسائله للبلطان على عدم توقعهم يومًا ما إحضار الأرجنتيني إيفر بانيغا واللاعب النيجيري لفريق الليث وهما من لعبا مؤخرًا مع بلادهما في مونديال روسيا 2018.

وذكرت الجماهير الشبابية أن فرص الليث في الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أصبحت كبيرة بعد دعم الفريق بصفقات عالمية.

وكان الليث برئاسة خالد البلطان، تواصل من قبل مع المهاجم الإسباني دييغو كوستا من أجل تمثيل الليث لكن الأخير رفض، مما جعل إدارة الليث تحول أنظارها للتفاوض مع المهاجم النيجيري.







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