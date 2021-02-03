الشباب يضم أوديون إيغالو والإعلان الخميس

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحفية: إن الشباب وقع بشكل رسمي مع اللاعب النيجيري أوديون إيغالو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، الاثنين الماضي.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد العجلان قبل قليل عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “تؤكد مصادر الجزيرة أن الليث وقع رسميًّا قبل يومين مع المهاجم النيجيري إيغالو، وكشفت المصادر أن اللاعب سوف يشارك في تدريب الشباب الخميس وسيكون الإعلان عن الصفقة بعد نهاية التدريبات مباشرة”.

أوديون إيغالو وقع عقود الانضمام لليث الاثنين:

وكان إيغالو وصل مساء أول أمس الاثنين إلى الرياض للخضوع للفحص الطبي ثم التوقيع مع نادي الشباب.

كما أكد الناقد الرياضي تركي الغامدي في حديثه لبرنامج رياضة ميديا المذاع على القناة الرياضية السعودية أن أوديون إيغالو وقع أول أمس على عقد الانضمام لـ الشباب.

وفي وقت سابق، وجهت فئات عريضة من جماهير الشباب، رسائل الشكر والتقدير إلى خالد البلطان رئيس النادي وذلك بعد التوقيع مع إيغالو.

رسالة الجمهور الشبابي لـ خالد البلطان:

وأكد الجمهور الشبابي في رسائله للبلطان على عدم توقعهم يومًا ما إحضار الأرجنتيني إيفر بانيغا واللاعب النيجيري لفريق الشباب وهما من لعبا مؤخرًا مع بلادهما في مونديال روسيا 2018.

وذكرت الجماهير الشبابية أن فرص الليث في الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أصبحت كبيرة بعد دعم الفريق بصفقات عالمية.

وكان الليث برئاسة خالد البلطان، تواصل من قبل مع المهاجم الإسباني دييغو كوستا من أجل تمثيل الليث لكن الأخير رفض، مما جعل إدارة الليث تحول أنظارها للتفاوض مع المهاجم النيجيري.







شارك الخبر