الشباب يُمتع بثلاثية في الرائد بالشوط الأول بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من لقاء الشباب ضد الرائد، بتقدم الليث بثلاثية نظيفة وبأداء ممتع، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ17 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص الشوط الأول بين الشباب والرائد:

وبدأ الليث الشوط الأول ضاغطًا بكل قوة، حيث تمكن اللاعب إيفر بانيغا نجم الأرجنتين من إحراز الهدف الأول لليث بالدقيقة الـ18 من ركلة جزاء، وبعدها بسبع دقائق أضاف مواطنه كريستيان جوانكا الهدف الثاني لليث بعد تمريرة متقنة من اللاعب عبدالله الزوري.

وعند حلول الدقيقة الخامسة والأربعين، واصل الليث أداءه الممتع ليُسجل الهدف الثالث عبر اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز.

وتُقام مباراة الشباب والرائد على ملعب الأمير خالد بن سلطان معقل الليث في الرياض.

فوز الليث يضمن له العودة للصدارة من جديد:

وفي حال نجح الليث في الفوز بلقاء الرائد فسيصعد مجددًا لصدارة دوري المحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي الفائز أمس الجمعة على نادي الوحدة برباعية مقابل هدفين.

وفي وقت سابق، حسم نادي الشباب، رسميًّا، مصير انتقال المهاجم عبدالله الحمدان لنادي الهلال في نصف الموسم الحالي، بعد أن تعاقد اللاعب صاحب الـ21 سنة مع الزعيم مؤخرًا لمدة خمس سنوات.

وقال ناصر الشيبان مراسل القنوات الرياضية السعودية: إن الليث وافق على انتقال الحمدان للهلال بنصف الموسم الحالي، حيث ستكون مباراة الرائد هي آخر مباراة له مع الليث، ثم سينضم للهلال حيث تم الاتفاق بين إدارة الهلال وإدارة الليث على دفع القيمة المتبقية في عقد اللاعب من قبل الهلال، للحصول على خدمات الحمدان بالفترة الحالية بدلًا من الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي.







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