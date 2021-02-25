الشيخي يستعين بـ محمد العويس لانتقاد الانضباط!

المواطن - مروة نبيل

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استعان مدير المركز الإعلامي السابق بالنادي الأهلي، محمد الشيخي بحارس مرمى الراقي محمد العويس لانتقاد لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد توقيع عقوبة عليه مؤخرًا.

الشيخي ينتقد لجنة الانضباط

وأبدى محمد الشيخي تأخر إصدار العقوبات، وعلق قائلًا: “لو كان هناك لجنة انضباط متفاعلة وجريئة لما شاهدنا مزيداً من الانفلات، باردة كبرد الشتاء بطيئة في معالجة الملفات، حيلها فقط على محمد العويس وغرامات اللقاءات والكمامات”.

وتابع الشيخي انتقاده للجنة الانضباط، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أما بقية الأحداث في المقابل فهي تخشى ردة الفعل وكثرة التفسيرات مما يؤدي لتأخير وربما نسيان إصدار العقوبات ..!”.

ولم تصدر لجنة الانضباط والأخلاق أي قرارات بشأن ديربي الرياض، رغم دخول لاعبي النصر والهلال في مشادات، بجانب طرد مدير الكرة في الزعيم سعود كريري، إلا أنها تنتظر تقارير الحكم والمراقب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تغريم محمد العويس 20 ألفًا

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد أعلنت بالأمس عن تغريم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد العويس مبلغ 20 ألف ريال، بعد غيبه عن منقطة الفلاش إنترفيو بعد مباراة العين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأثار محمد العويس حالة من الجدل بعد خسارة الأهلي ضد الشباب في الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أكد هو والمهاجم السوري عمر السومة، أن الراقي يعيش وضعًا مأسويًا وأن التتويج باللقب يحتاج “مهرًا”، ولم يُقدم حتى الآن.

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