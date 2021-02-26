الصحة: المصابون مسبقًا بـ كورونا سيتم إعطاؤهم جرعة واحدة بعد 6 أشهر

المواطن - الرياض

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أكدت وزارة الصحة أن المصابين مسبقًا بفيروس كورونا (كوفيد-19) سيتم إعطاؤهم جرعة واحدة بعد 6 أشهر من الإصابة، باعتبارها منشطة للمناعة التي تكونت نتيجة التعرض للفيروس.

وتابعت الوزارة عبر تويتر، مساء اليوم الجمعة، أنه بذلك يتاح لهم الحجز عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بعد المدة المحددة (6) أشهر.

التسجيل في تطبيق صحتي:

ودعت وزارة الصحة للتسجيل في تطبيق صحتي والحصول على موعد لأخذ لقاح كورونا.

وقالت الوزارة: “نبدؤها بالتسجيل لأخذ لقاح كورونا، ونستمر بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، لنساهم في نهاية الجائحة- بإذن الله- وإعادة الحياة إلى طبيعتها”.

وتابعت: سجل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي: هنا.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (368) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (367961) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2549) حالة، من بينها (477) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (376723) حالة، توفي منهم (6483) حالة.

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