الصحة تدعو للمبادرة بتسجيل كبار السن في تطبيق صحتي

المواطن - حسن عسيري - الرياض

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دعت وزارة الصحة كافة أفراد المجتمع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا، مبينةً أن لقاحات كورونا خطوة مهمة بإذن الله في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس، ومهيبةً بالجميع إلى المبادرة بتسجيلهم حالاً في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

الصحة تعلن حالات كورونا الجديدة

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل

( 338) حالة مؤكدة وتعافي( 320) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2562) منها (475) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (377061) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (368011) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6488) حالة “يرحمهم الله جميعاً” كما تم إجراء (39707) فحوص مخبرية جديدة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).).

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (338) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 179، المنطقة الشرقية 70، منطقة مكة المكرمة 40، منطقة عسير 10، منطقة القصيم 9، منطقة المدينة المنورة 7 منطقة الجوف 5، منطقة تبوك 4 حالات.

كما سجلت مناطق الباحة وحائل وجازان 3 حالات في كل منهم فيما سجلت منطقة نجران حالتين فقط وكانت أقل الحالات المسجلة في منطقة الحدود الشمالية بواقع حالة واحدة فقط.

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