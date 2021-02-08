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الصحة ترصد مقيمة ادعت ممارسة المهنة بدون ترخيص وتوضح العقوبة
عملت في منشأة خاصة بجدة قبل 6 سنوات

الصحة ترصد مقيمة ادعت ممارسة المهنة بدون ترخيص وتوضح العقوبة

2021/02/08
الساعة 11:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الصحة ترصد مقيمة ادعت ممارسة المهنة بدون ترخيص وتوضح العقوبة وزارة الصحة
المواطن - جدة
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1 عملت في المركز قبل 6 سنوات:
2 الصحة توضح العقوبات:

أكدت وزارة الصحة، أنها رصدت ما تم تداوله من مقطع فيديو تظهر فيه مقيمة عربية الجنسية تدعي تمكين إحدى العيادات الخاصة لها من ممارسة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك، أثناء تواجدها بالمملكة.

عملت في المركز قبل 6 سنوات: 

وقالت الوزارة: إن صحة جدة حققت لمعرفة المركز الذي كانت تعمل به المقيمة حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنها كانت تعمل في هذا المركز قبل أكثر من ست سنوات، ويجري حاليًّا التحقيق في كافة التفاصيل وسيتم إصدار بيان لاحقًا يوضح فيه ما تتوصل إليه التحقيقات.

الصحة توضح العقوبات: 

وأكدت الصحة أن العقوبات ستطبق على كل من يثبت تورطه في أي أعمال مخالفة لنظام مزاولة المهن الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة أو تمكين أي مخالف للأنظمة، حيث تصل عقوبة ممارسة المهن الصحية بدون ترخيص إلى الغرامة المالية والسجن.

وأهابت الوزارة بالجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على الرقم 937.


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