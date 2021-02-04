‎الرئيسية
جديد الأخبار
الصحة: جولات رقابية لضمان تطبيق الاحترازات بالقطاع الصحي
إيقاع العقوبات بحق المخالفين

الصحة: جولات رقابية لضمان تطبيق الاحترازات بالقطاع الصحي

2021/02/04
الساعة 1:13 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
الصحة: جولات رقابية لضمان تطبيق الاحترازات بالقطاع الصحي
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، مواصلة جولاتها الرقابية في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من التزام المؤسسات والأفراد بالقطاع الصحي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

مستجدات كورونا بالمملكة:

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (306 ) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (290) حالة، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (368945) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (360400) حالة.

EtVS78bXIAk HgJ EtVS78hXYAAQ686 EtVS78YWYAYZDWF


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :