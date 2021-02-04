الصحة: جولات رقابية لضمان تطبيق الاحترازات بالقطاع الصحي

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، مواصلة جولاتها الرقابية في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من التزام المؤسسات والأفراد بالقطاع الصحي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

مستجدات كورونا بالمملكة:

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن حالات كورونا في السعودية بعد تسجيل (306 ) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (290) حالة، كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (368945) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (360400) حالة.







شارك الخبر