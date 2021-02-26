الصحة: حافظوا على صحة الوالدين وسجلوا في تطبيق صحتي حالًا

المواطن - الرياض

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دعا المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الجميع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن؛ لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا.

وشدد العبدالعالي، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الجمعة، على أن لقاحات كورونا خطوة مهمة بإذن الله في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس، مضيفًا: “بادروا بتسجيلهم حالًا في تطبيق صحتي لأخذ موعد للقاح”.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (368) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (367961) حالة.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2549) حالة، من بينها (477) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (376723) حالة، توفي منهم (6483) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة:

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (346) حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 184، المنطقة الشرقية 74، منطقة مكة المكرمة 38.

كما سجلت كل من منطقتي عسير والقصيم 9 حالات في كل منهما، فيما سجلت الحدود الشمالية 7 والمدينة المنورة 5 والجوف 5، فيما سجلت حائل ونجران 4 حالات في كل منهما، بينما سجلت جازان وتبوك 3 حالات في كل منطقة، بينما كانت أقل الإصابات في منطقة الباحة بواقع حالة واحدة.

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