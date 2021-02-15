الصحة: سجلوا في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا

المواطن - الرياض

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دعت وزارة الصحة الجميع إلى التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطببق صحتي حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدةً مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

الاستفادة من خدمات عيادات تطمن

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع كافة إلى الاستفادة من خدمات عيادات “تطمن” التي هيأتها الوزارة لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا مثل: (ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم والتذوق)، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، لافتةً النظر إلى أن العيادات يُمكن زيارتها دون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات في مختلف مناطق المملكة، وتعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

جدولة المواعيد عبر تطبيق صحتي

وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم أمس عن إتاحة تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي، وأكدت كذلك أنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقًا للجرعة الأولى بعد تاريخ ٢٠٢١/٢/١٨م عبر تطبيق صحتي.

حالات كورونا الجديدة

وفي ذات السياق أعلنت الصحة اليوم تسجيل (314) حالة كورونا مؤكدة، وتعافي (341) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2682)، منها (472) حالة حرجة، ليكون إجمالي عدد الإصابات في المملكة (373046)، وحالات التعافي (363926) حالة، في حين تم تسجيل (5) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى (6438) حالة، كما تم إجراء (49060) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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