الصرامي يُلمح لمغادرة شخصية كبيرة بالوسط الرياضي والنصراويون يتوقعونها

المواطن - محمد سمعه

أثار سعود الصرامي المتحدث السابق لنادي النصر، الجدل بعدما ذكر أن هناك شخصية رياضية كبيرة جدًا سوف تغادر الوسط الرياضي مع نهاية الموسم الحالي.

وغرد الصرامي اليوم الاثنين قائلًا: “شخصية رياضية كبيرة جدًا قررت مغادرة الوسط الرياضي مع نهاية الموسم”.

قلق من مغادرة خالد بن فهد

وتوقع الكثير من المغردين عشاق العالمي أن هذه الشخصية هي الأمير خالد بن فهد معربين عن قلقهم من هذا الأمر، كونه يدعم العالمي بكل قوته.

جدير بالذكر أن العالمي يستعد لمواجهة نادي الفتح غدًا الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصراويون يعشقون خالد بن فهد بسبب مواقفه

ويعشق جمهور النصر، الأمير خالد بن فهد كما أكدوا مرارًا وتكرارًا على أنه لم يتخل عن العالمي في الكثير من الأوقات، لذلك أكدوا على رغبتهم ببقائه لفترات أطول في الوسط الرياضي كداعم للعالمي.

وكان عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي للعالمي تحدث عن الأمير خالد بن فهد قائلًا: ” كرم ابن الفهد، والتواضع الجم بقبول ميدالية السوبر، شكرًا من الأعماق من قلب كل عالمي، فقد ذهبت لمن يستحقها”.

يذكر أن أصفر العاصمة، كان حقق لقب كأس السوبر السعودي يوم السبت 30 يناير الماضي، بعد الفوز على نادي الهلال بثلاثية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.







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