الطريفي يُناقش حالات الـVAR مع حكام دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

عقدت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اجتماعًا مع حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمشاركة مستشار اللجنة، المحاضر الدولي علي الطريفي.

اجتماع لجنة الحكام الـ12:

واختتمت لجنة الحكام برئاسة الإسباني فرناندو تريساكو، مساء الاثنين، اجتماعها الـ12 مع حكام دوري المحترفين، عبر الاتصال المرئي بحضور مدير دائرة الحكام السويسري مانويل نافارو، وعلي الطريفي والمشرف على اللياقة البدنية المحاضر الأرجنتيني أليخو.

واستهل تريساكو الاجتماع بكلمة رحب فيها بالأرجنتيني أليخو وعلي الطريفي والحكام المشاركين الذين يصل عددهم إلى 44 حكمًا وحكمًا مساعدًا، مطالبًا الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

الطريفي يشرح حالات الـVAR:

وشهد الاجتماع المرئي إجراء اختبار في الحالات التحكيمية، ثم شرح الطريفي بعض الحالات التحكيمية الخاصة في حالة VAR وطرق التواصل الصحيح بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو.

وحث المحاضر الدولي أليخو الحكام على مواصلة التمارين اليومية بالشكل الصحيح، مشيرًا إلى أنه سيتابع التمارين اليومية عبر ساعات القياس الرياضية (بولر) ووضع البرنامج الأسبوعي للتمارين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الحالات التحكيمية الخاصة بالجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ألقى عضو لجنة الحكام الرئيسية عبدالله الشلوي محاضرة عن التسلل، مقدمًا نصائح خاصة للحكام المساعدين.







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