العبدالعالي والشلهوب في مؤتمر الصحة غدًا

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن تفاصيل المؤتمر الصحفي ليوم غد الأحد، والخاص بكشف مستجدات فيروس كورونا، والذي يتحدث فيه كل من الدكتور محمد العبدالعالي متحدث وزارة الصحة، والمقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية.

العبدالعالي يعلن التفاصيل:

ويستعرض متحدث الصحة خلال المؤتمر الأوضاع العالمية الخاصة بكورونا وخريطة الإصابات في المملكة والمؤشرات الوبائية، وكذلك يرد على أبرز الاستفسارات والشائعات المتداولة مؤخرًا.

جديد التحديثات الأمنية:

أما الشلهوب، فيكشف عن جديد التحديثات الأمنية وإحصائيات ضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، ويسلط الضوء على الخدمات الإلكترونية في منصة أبشر، ويعلن عن أرقام البلاغات لمخالفي الإجراءات الاحترازية.

حالات كورونا في السعودية:

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد حالات كورونا الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة التأكيد على أن أعلى مسببات الإصابة بفيروس كورونا تأتي من المشاركة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية المخالفة.







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