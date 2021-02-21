العثور على مواطنين تاها بمنطقة صحراوية في الشرقية

المواطن - الشرقية

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، من العثور على مواطنين تاها في منطقة صحراوية وقد تلقيا الرعاية الطبية وهما بصحة جيدة.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن شرطة محافظة الأحساء، وبالتعاون مع فريق عون للبحث والإنقاذ التطوعي، عثرت أمس السبت 8/ 7/ 1442 هـ على مواطنين تاها في منطقة بصحراء الربع الخالي بعد أن تلقت شرطة المحافظة بلاغاً عن تغيبهما بعد توجههما إلى المنطقة الشرقية.

وأوضح النقيب الدريهم أنهما تلقيا الرعاية الطبية المناسبة، وهما بصحة جيدة ـ ولله الحمد ـ .

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