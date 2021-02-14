العقوبات المتوقعة بعد أحداث مباراة النصر والشباب

المواطن - محمد سمعه

كشف المحامي والمستشار القانوني محمد الديني عن العقوبات المتوقعة، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة النصر والشباب أمس السبت.

وقال الديني في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” : “وفقًا لنص المادة 72 من لائحة لجنة الانضباط فإن الشخص يُعاقب إذا كان مسؤولًا وأساء إلى كرامة شخص آخر بالألفاظ أو الأفعال العنصرية، أو لأي سبب آخر بالمنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدة لا تزيد عن عامين مع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال”.

وكان الإعلامي وليد الفراج قال: إن البرازيلي سيبا لاعب نادي الشباب، طلب فسخ عقده مع النادي والرحيل عن النادي بعد المشادة التي حدثت بينه وبين أحد إداريي العالمي، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الشباب برباعية.

وليد الفراج يكشف تفاصيل أزمة سيبا بلقاء النصر

وأشار الفراج قائلًا في برنامجه “الدوري مع وليد”: “اللاعب طلب فسخ العقد والرحيل؛ لأنه لم يتحمل ما قيل له من لفظ عنصري من أحد الإداريين في دكة العالمي، ونادي الشباب سيُصعد لوزارة الرياضة وللأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وللاتحاد السعودي لكرة القدم”.

الشباب يُطرب عشاقه برباعية وينفرد بالصدارة

وكان الشباب نجح في الفوز على العالمي برباعية دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وسجل لليث كل من الأرجنتيني بانيغا ومواطنه كريستيان جوانكا هدفين واللاعب النيجيري إيغالو هدفًا.

ويحتل نادي الشباب حاليًّا المركز الأول في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد الفوز على النصر، بينما يتواجد العالمي بالمركز السابع برصيد 25 نقطة.

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