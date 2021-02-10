العنف الأسري يتفاعل مع واقعة طفلة تعرضت للإساءة من أختها

المواطن - الرياض

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الأربعاء مع واقعة الطفلة التي تعرضت للإساءة من قبل أختها وذلك بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

العنف الأسري يتفاعل:

وأوضح الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري على موقع تويتر، أنه إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل أختها؛ تم رصد الحالة، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

جدير بالذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري يستقبل الاتصالات على مدار الساعة عبر الرقم “1919”.







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