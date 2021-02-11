العين: مشاركة الحمدان مع الهلال تُنافي عدالة المنافسة

المواطن - محمد سمعه

أكد سعد الزهراني، المدير التنفيذي لنادي العين، على أن مشاركة عبدالله الحمدان لاعب الهلال الجديد مع أزرق العاصمة في المباريات تُنافي عدالة المنافسة بالموسم الحالي.

العين يدرس الاحتجاج على مشاركة اللاعب:

وتحدث الزهراني لـ برنامج “في المرمى” على قناة العربية قائلًا: “لم نرفع الاحتجاج بشكل رسمي حتى الآن، وما زلنا ندرس الاحتجاج على مشاركة اللاعب مع الهلال”.

وأضاف الزهراني: “مهاجم الهلال الجديد عندما كان مع فريقه السابق الشباب، كان عليه قرار إيقاف بالجولة الـ16 التي شارك فيها ضدنا مع الهلال، ولدينا أمر آخر وهو أن لاعب الهلال الجديد بالوضع الحالي سوف يشارك في 31 جولة بالموسم الحالي وهذا منافٍ تمامًا لعدالة المنافسة”.

العين يستشير الفيفا حول أهلية مشاركة الحمدان:

وتابع المدير التنفيذي للعين: “اتحاد القدم السعودي سمح لنا باستشارة الفيفا بخصوص أهلية مشاركة عبدالله الحمدان مع الهلال وننتظر الرد قبل تقديم الاحتجاج رسميًّا”.

يذكر أن اللاعب كان شارك مع الشباب في آخر مباراة له مع الليث وكانت ضد الرائد يوم السبت الماضي بالجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين، ثم التحق بنادي الهلال، بعد شراء الفترة المتبقية في عقده مع الشباب.







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