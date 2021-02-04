العين يتقدم على الاتفاق بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة العين ضد الاتفاق في افتتاح منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

د24’ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@alain_ksa⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق خوانبي أنور #العين_الاتفاق pic.twitter.com/RsQ3u1ZHVK — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 4, 2021

العين ضد الاتفاق

وبدأت مباراة العين ضد الاتفاق المقامة على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 24.

ونجح النجم خوانبي أنور في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية مفاجئة من خارج منطقة الجزاء، لينتفض الفريقان بعد الهدف بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن لم تنجح محاولاتهما، لينتهي الشوط الأول بتأخر الاتفاق بهدف نظيف.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين من عدم استقرار وتراجع النتائج، ما دفع الإدارة لإقالة المدير الفني الألماني مايكل سكيبه، والتعاقد مع المدرب الإسباني بابلو ماشين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يتذيل أصحاب الأرض جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط من 15 مباراة، حيث إنه يمتلك لقاء مؤجلًا أمام الهلال، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس برصيد 24 نقطة.







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