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العين يتقدم على الاتفاق بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان
في افتتاح مواجهات الجولة الـ17

العين يتقدم على الاتفاق بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

2021/02/04
الساعة 5:32 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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العين يتقدم على الاتفاق بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان نتيجة الشوط الأول - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 العين ضد الاتفاق
1.1 الفريقان في دوري محمد بن سلمان

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة العين ضد الاتفاق في افتتاح منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

 

العين ضد الاتفاق

وبدأت مباراة العين ضد الاتفاق المقامة على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 24.

ونجح النجم خوانبي أنور في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية مفاجئة من خارج منطقة الجزاء، لينتفض الفريقان بعد الهدف بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن لم تنجح محاولاتهما، لينتهي الشوط الأول بتأخر الاتفاق بهدف نظيف.

العين ضد الاتفاق
نتيجة الشوط الأول – المصدر @SPL

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين من عدم استقرار وتراجع النتائج، ما دفع الإدارة لإقالة المدير الفني الألماني مايكل سكيبه، والتعاقد مع المدرب الإسباني بابلو ماشين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يتذيل أصحاب الأرض جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط من 15 مباراة، حيث إنه يمتلك لقاء مؤجلًا أمام الهلال، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السادس برصيد 24 نقطة.


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