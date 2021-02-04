العين يستعيد نغمة الانتصارات في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة العين ضد الاتفاق في افتتاح منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحقيق أصحاب الأرض لفوز هام بهدف دون رد.

العين ضد الاتفاق

وبدأت مباراة العين ضد الاتفاق المقامة على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 24.

ونجح النجم خوانبي أنور في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة صاروخية مفاجئة من خارج منطقة الجزاء، لينتفض الفريقان بعد الهدف بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن لم تنجح محاولاتهما، لينتهي الشوط الأول بتأخر الاتفاق بهدف نظيف.

شوط سلبي من الفريقين

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، وسط دفاع قوي من أصحاب الأرض خوفًا من اهتزاز شباكه، فيما فشل لاعبي الاتفاق استغلال الفرق، لتنتهي المباراة بخسارة فارس الدهناء بنتيجة 1/0.

ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الـ15 وقبل الأخير بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من 15 مباراة، حيث إنه يمتلك لقاء مؤجلًا أمام الهلال.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عند 24 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.







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