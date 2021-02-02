العين يستهدف ضم نجم نادي النصر

المواطن - مروة نبيل

يسعى العين الإماراتي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بالتعاقد مع نجم نادي النصر، البرازيلي مايكون.

العين يسعى لضم مايكون

وأكدت صحيفة “البيان” الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن مايكون أصبح على رأس مطالب نادي العين لتدعيم دفاعه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي ميكائيل أوليفيرا من صفوف فلامنغو بسبب المغالاة المادية من إدارة ناديه.

ولفتت إلى أن جماهير العين طالبت الإدارة باغتنام الفرصة والتعاقد مع نجم نادي النصر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي على الأقل، نظرًا لقوته البدنية وخبراته الكبيرة، إلا أن هذا الأمر يتطلب رحيل أحد لاعبي الفريق الأجانب الحاليين من القائمة.

أزمة مايكون مع نادي النصر

على الجانب الآخر، تفاجأت إدارة نادي النصر بخطاب رسمي من المدافع البرازيلي مايكون يبلّغهم فيه بفسخ عقده؛ لعدم تسلّمه أكثر من 3 رواتب شهرية، ووضع شرطًا لعودته مجددًا، وهو ما رفضه المدير التنفيذي لكرة القدم، حسين عبدالغني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُعد مايكون من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة الماضية، ولكن بسبب تصرفه غاب عن مباراة الهلال الماضية، والتي حسمها فريقه بثلاثية نظيفة ليتوج بلقب كأس بيرين للسوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، التي طالبت بعدم استمراره.







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