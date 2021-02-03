الغذاء والدواء : توقفوا فورًا عن استعمال عقار بروفينال وأبلغوا عن الأعراض

المواطن - واس

سحبت هيئة الغذاء والدواء مستحضر بروفينال PROFINAL Pediatric Suspension الذي تنتجه شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) Gulf Pharmaceutical Industries ، وذلك بسبب خلل في جودة المستحضر تمثل في عدم مطابقة عدد من تشغيلات المستحضر للمواصفات المعتمدة.

سبب وقف عقار بروفينال

جاء ذلك في تعميم أرسلته “الغذاء والدواء” للجهات الصحية، ويحمل المستحضر الاسم العلمي Ibuprofen، ورقم التسجيل 74-186-98 .

وأشار تعميم الهيئة إلى إلزام الشركة بسحب المستحضر من جميع الجهات المستفيدة، ونصحت المستهلكين بإيقاف استخدام المستحضر ومراجعة الطبيب المختص لصرف البديل.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الجميع بإبلاغها عند حدوث أي أعراض جانبية أو خلل في جودة المنتجات عن طريق الرقم الموحد 19999.







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