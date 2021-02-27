الغذاء والدواء: 8 علامات للتعرف على الأسماك الطازجة

المواطن - الرياض

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كشفت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، عدة علامات للاستدلال عن الأسماك الطازجة.

وأوضحت الهيئة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”: أن الأسماك الحديثة الصيد تعتبر الأفضل؛ لاحتفاظها بصفاتها. ويمكنك الاستدلال على ذلك بعدة علامات، منها أن تكون العيون لامعة براقة شفافة، وليست غائرة إلى للداخل، وأن تكون الخياشيم حمراء خالية من المواد اللزجة، ورائحتها الطبيعة.

يمكنك الاستدلال على كون الأسماك طازجة عبر عدة علامات، تعرّف عليها.#تغريدة_صوتية#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/Jic0S4Ar1x — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 27, 2021

وأشارت أيضًا إلى أن الحراشف في الأسماك الطازجة تكون لامعة غير لزجة، ويصعب فصلها عن الجلد إذا احتكت بالأصابع في الاتجاه المعاكس.

أما الجلد فيكون متماسكًا بحيث لا تترك أثرًا غائرًا عند الضغط عليها. وأخيرًا، السمك غير الطازج له رائحة نفاذة تُشبه النشادر أو الأمونيا.

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