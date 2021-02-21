الغزارة التهديفية شعار مباريات الشباب والأهلي بالرياض

المواطن - مروة نبيل

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تتسم مباريات الشباب والأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، التي تُقام في العاصمة الرياض، بالغزارة التهديفية، وذلك قبل مواجهتهما المقبلة.

مواجهات الشباب والأهلي في الرياض:

ولعب الشباب والأهلي 12 مباراة من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بالرياض، ولم يُخيم التعادل السلبي على أي مواجهة بينهما، ما يزيد من إثارة مباراتهما ضمن منافسات الجولة الـ20.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز بالرياض 6 مرات، فيما تمكن النادي الأهلي من الفوز 3 مرات، وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهتين في الدوري السعودي للمحترفين، والتي كان آخرها مباراة الدور الأول التي انتهت بنتيجة 2/ 2.

وشهدت مباريات الشباب والأهلي التي أُقيمت في الرياض تسجيل 42 هدفًا، حيث نجح الليوث في تسجيل 20 هدفًا، فيما أحرز الفريق الأول لكرة القدم بالراقي 22 هدفًا.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الأهلي على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثالث.

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