الفتح يُفكر في ضم محمد المجحد

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي الفتح في ضم محمد المجحد لاعب النادي الأهلي وذلك قبل ساعات من غلق باب فترة الانتقالات الشتوية في السعودية.

ويُعاني المجحد بسبب عدم المشاركة بصورة أساسية مع فريق الأهلي، مما جعل الفتح يفكر في ضمه لدعم خط الوسط في النموذجي وفقًا لصحيفة “عكاظ”.

محمد المجحد مرتبط بعقد مع الأهلي حتى 2024

جدير بالذكر أن محمد المجحد كان انضم للأهلي في صيف 2019 قادمًا من الفتح ومرتبط بعقد مع الراقي حتى صيف 2024.

ولم يشارك المجحد في أي لقاء مع الأهلي بالموسم الحالي تحت قيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، في ظل اعتماد الأخير على اللاعب علي الأسمري في منطقة وسط الملعب.

الراقي يقترب من صفقة بوزويلو

وفي وقت سابق، يبدو أن النادي الأهلي أصبح قريبًا من حسم صفقة اللاعب الإسباني أليخاندرو بوزويلو لاعب وسط فريق تورنتو إف سي الكندي قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الشتوية في السعودية.

وأظهر عبدالإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي دليلًا جديدًا على اقتراب الراقي من ضم اللاعب الإسباني، بعد أن قام بمتابعة حساب اللاعب صاحب الـ29 سنة على موقع “تويتر”.

ويستطيع اللاعب الإسباني اللعب في مركز صانع اللعب والجناح الأيسر، كما أن موقع Transfer Market ذكر أن قيمته السوقية هي 12 مليون يورو.

ويحتل النادي الأهلي حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطتين عن نادي الشباب المتصدر.







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