الفرق التطوعية تراقب تطبيق الإجراءات الاحترازية بعسير

المواطن - الرياض

تواصل الفرق التطوعية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المجمعات وأسواق النفع العام، وذلك تعزيزًا للعمل التطوعي والإسهام في متابعة الاشتراطات الصحية.

تكثيف مراقبة الإجراءات الاحترازية

كثفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها الجولات التفتيشية على أسواق الخضار والمواشي والمسالخ في المنطقة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتفعيل تطبيق توكلنا.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها تعمل من منطلق مسؤولياتها على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على جميع الأنشطة التجارية المتنوعة وخاصةً في الأسواق التجارية وأسواق الخضار والفواكه والمواشي والمسالخ، مشددًا على أنه لا تهاون في متابعة تلك التعليمات الصادرة وأن العقوبات ستُطبق مباشرةً على المخالفين.

تفعيل تطبيق توكلنا

وأضاف أن تفعيل تطبيق توكلنا أصبح إلزامًا وشرطًا لدخول المنشآت سواءً في الأمانة وبلدياتها أو المنشآت والمجمعات التجارية المتنوعة، لافتًا إلى أن متابعة الإجراءات الصحية ستكون يوميًا من خلال العديد من الجولات الرقابية في فترات صباحية ومسائية مع إلزام متعهدي الخدمات وجميع الأنشطة التجارية بتطبيق الاشتراطات الاحترازية بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة العامة ونظافة العاملين والتهوية والالتزام بالتباعد، وتعقيم عربات التسوق ووضع المعقمات وتوفير الكمامات وملصقات التباعد.







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