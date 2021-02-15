الفيديو المحذوف يُورط سيبا في تهمة جديدة

المواطن - محمد سمعه

أقدم حساب نادي الشباب في موقع “تويتر” على حذف مقطع فيديو كان نُشر أمس الأحد للاعب البرازيلي سيبا وهو يتحدث عن أزمته مع حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر.

تفاصيل أزمة سيبا وحسين عبدالغني

وكان حساب الليث حذف الفيديو بعد 20 دقيقة من نشره حيث قال اللاعب البرازيلي إن عبدالغني تلفظ عليه بألفاظ عنصرية ووصفه بالقرد خلال أحداث المباراة.

وحول هذا الأمر قال الخبير القانوني عبدالرحمن اللاحم عبر حسابه في “تويتر” إن ما قاله اللاعب البرازيلي عن تلفظ حسين عبدالغني عليه بألفاظ عنصرية يُعد تشهيرًا وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأضاف اللاحم أن هذا الفيديو يُورط سيبا ويُورط أيضًا من نشر مقطع الفيديو حيث يتوجه للجهات القانونية لاتخاذ القرارات حوله.

لجنة الانضباط تدرس الواقعة قبل اتخاذ القرارات

يذكر أن لجنة الانضباط حاليًا تدرس الواقعة بشكل دقيق قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.

وكانت رابطة الدوري السعودي أعلنت صباح أمس الأحد أنها رصدت التجاوزات في مباراة النصر والشباب بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت الرابطة في بيان لها: “تود رابطة الدوري السعودي للمحترفين الإيضاح إنه يتم رصد أي تجاوزات تصدر من مسؤولي أو لاعبي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال المباريات، ويتم تدوينها من قبل مراقبي المباريات، لرفعها للجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وأضافت “في هذا الإطار فقد تم رصد ما حدث من تجاوزات في مباراة النصر والشباب ضمن مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين من قبل مراقب المباراة، وجار الرفع بذلك للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتابعت رابطة الدوري السعودي “كما تنوه الرابطة بأنه يجب على مسؤولي الأندية واللاعبين التحلي بالروح الرياضية”.

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