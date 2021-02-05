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الفيصلي يتقدم على الباطن بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان
وسط تألق لافت من جوليو تفاريس

الفيصلي يتقدم على الباطن بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان

2021/02/05
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الفيصلي يتقدم على الباطن بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان نتيجة الشوط الأول - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 الباطن ضد الفيصلي
1.1 الفريقان في دوري محمد بن سلمان

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم عنابي سدير بهدفين دون رد.

 

الباطن ضد الفيصلي

وبدأت مباراة الباطن ضد الفيصلي المقامة على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، وضغط عنابي سدير منذ الدقائق الأولى، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق فقط.

ولعب أحمد أشرف كرة عرضية مميزة من داخل منطقة الجزاء ليسددها جوليو تفاريس بنجاح وتهز الشباك، وانتفض الفريقان بعد الهدف أملًا في تسجيل هدف جديد، قبل أن يُعزز عنابي سدير تقدمه بهدف ثانٍ سريعًا عند الدقيقة 23.

 

 

 

وأحرز جوليو تفاريس الهدف الثاني من كرة رأسية رائعة بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيسر، واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الفيصلي بتأخر السماوي بثنائية نظيفة.

الباطن ضد الفيصلي
نتيجة الشوط الأول – المصدر @SPL

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع عنابي سدير صاحب المركز الـ14.


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