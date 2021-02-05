الفيصلي يتقدم على الباطن بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم عنابي سدير بهدفين دون رد.

د6’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️

@AlFaisaly يسجل الهدف الأول عن طريق جوليو تفاريس.#الباطن_الفيصلي pic.twitter.com/5eLdxkbtb7 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 5, 2021

الباطن ضد الفيصلي

وبدأت مباراة الباطن ضد الفيصلي المقامة على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، وضغط عنابي سدير منذ الدقائق الأولى، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق فقط.

ولعب أحمد أشرف كرة عرضية مميزة من داخل منطقة الجزاء ليسددها جوليو تفاريس بنجاح وتهز الشباك، وانتفض الفريقان بعد الهدف أملًا في تسجيل هدف جديد، قبل أن يُعزز عنابي سدير تقدمه بهدف ثانٍ سريعًا عند الدقيقة 23.

د23’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️

@AlFaisaly يضيف الهدف الثاني عن طريق جوليو تفاريس.#الباطن_الفيصلي pic.twitter.com/TzkUuvWbVE — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 5, 2021

وأحرز جوليو تفاريس الهدف الثاني من كرة رأسية رائعة بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيسر، واستمرت المحاولات لهز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الفيصلي بتأخر السماوي بثنائية نظيفة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع عنابي سدير صاحب المركز الـ14.







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