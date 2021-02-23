الفيصلي يُعرقل الاتحاد بثلاثية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

اسمع الخبر

انتهت، منذ قليل، من مباراة الاتحاد ضد الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتحويل عنابي سدير لتأخره بهدف إلى فوز بثلاثية.

الاتحاد يتقدم بهدف:

وبدأت الاتحاد ضد الفيصلي المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، حيث ضغط العميد منذ البداية أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في خطف الثلاث النقاط.

وتمكن العميد من فض اشتباك التعادل السلبي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 27، واستمرت محاولات الفريقين لهز الشباك مجددًا ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة المباراة بتقدم النمور.

الفيصلي ينتفض بثلاثية:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط عنابي سدير بقوة بحثًا عن تسجيل التعادل، قبل أن يطلق هشام فايق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم بقدم مدافع الاتحاد وتهز شباك مارسيلو غروهي عند الدقيقة 73.

وانتفض الفيصلي بعد هدف التعادل، وضغط بقوة قبل أن يحرز جوليو تفاريس الهدف الثاني في شباك الاتحاد عند الدقيقة 82 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة، حيث ضغط الفريقان بقوة لتسجيل هدف جديد.

ونجح ألكسندر ميركل في تعزيز تقدم فريقه بهدف ثالث عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد الفيصلي بتحقيق عنابي سدير لفوز هام بنتيجة 3/ 1.

وبعد مباراة اليوم، تجمد رصيد الاتحاد عند 32 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

شارك الخبر







شارك الخبر