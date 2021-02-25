الفيصل : أسأل الله أن يمن على ولي العهد بموفور الصحة والعافية

المواطن - واس

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

أمنيات الشفاء تحف ولي العهد

وقال سموه: “يسعدني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد، سائلين الله عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ مقامكم الكريم وسموه الكريم برعايته وعنايته”.

كما هنأ سمو أمير منطقة مكة المكرمة سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

وقال الأمير خالد الفيصل: “يسعدني أن أرفع لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم, سائلين الله عز وجل أن يمن على سموكم الكريم بموفور الصحة والعافية و يحفظكم برعايته سنداً لخادم الحرمين الشريفين أدام الله عزه”.

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