القبض على زوجين يشتبه أنهما خططا لاغتيال بايدن 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أُلقي القبض على امرأة ورجل لحملهما أسلحة على بعد أمتار من البيت الأبيض، وقالوا لمسؤولي إنفاذ القانون إنهما كانا يحملان رسالة إلى الرئيس جو بايدن.

وتم اعتقال الزوجين اللذين قال أحدهما إنهما كانا هناك للقاء الرئيس، ووجدت الشرطة بحيازتهما ما يلي: مسدس بدون ترخيص، وسلاح ناري غير مسجل، وذخيرة غير مسجلة.

رسالة إلى بايدن

وذكرت قناة WRC-TV أن الزوجين اقتربا من نقطة تفتيش بالقرب من مجمع البيت الأبيض في شارع 15 بنسلفانيا، وبتفتيش سيارتهما وجدوا الأسلحة غير المرخصة، ونظرًا لتصريحهما بأنهما يحملان رسالة للرئيس الأمريكي، أحالت شرطة العاصمة القضية إلى الخدمة السرية، وأفادت التقارير الإخبارية أنه يشتبه في أنهما خططا لمحاولة اغتيال الرئيس بايدن.

تشديد الأمن في العاصمة بعد اقتحام الكابيتول

وكان الأمن مشددًا للغاية في عاصمة البلاد منذ أعمال الشغب في مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة في 6 يناير، حيث اقتحم مئات من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب الحواجز ونهبوا مبنى الكونغرس.

وكان مثيرو الشغب الذين صدقوا مزاعم ترامب بتزوير الناخبين على نطاق واسع في الانتخابات الأخيرة، يحاولون منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الأمريكي الحالي.

وبعد اقتحام مبنى الكابيتول، أكد الكونجرس فوز بايدن، منذ ذلك الحين، تم اعتقال المئات من مثيري الشغب، وفي الأيام والأسابيع التي أعقبت أعمال الشغب، تم وضع العاصمة في حالة إغلاق حيث قام عشرات الآلاف من قوات الحرس الوطني بتأمين المنطقة لتنصيب بايدن.

ومن المتوقع أن يظل الحرس الوطني في العاصمة بعد 12 مارس.

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