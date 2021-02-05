القبض على فلبيني سلب شخصًا بمجسم مسدس في الرياض

المواطن - الرياض

باشرت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن تعرض أحد الأشخاص لجريمة سلب تحت تهديد السلاح، أثناء قيامه بإيداع مبلغ 25,500 ريال في أحد البنوك بحي إشبيلية بمدينة الرياض.

الشرطة تعلن تفاصيل العملية:

وأوضحت الشرطة عبر مقطع فيديو نشره سناب الداخلية، اليوم الجمعة، أن الجاني تمكن من الفرار قبل وصول رجال الأمن وقد أسفرت إجراءات الاستدلال البحثية المتخذة والتحريات المجراة من قبل الفريق المختص عن تحديد هوية الجاني.

ولفتت الشرطة إلى أن الجاني هو مقيم من الجنسية الفلبينية في العقد الثالث من العمر والقبض عليه، حيث أقر بأقدامه على ارتكاب الجريمة باستخدام مجسم مسدس، وتم إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.







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