القبض على مواطن تباهى بحيازته سلاحاً نارياً بالرياض

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن ثلاثيني تباهى بحياته سلاحاً نارياً، كما استقل مركبة مشابهة لمركبة رجال الأمن.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارة إلى مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر من خلاله تباهي أحد الأشخاص بحيازته سلاحاً نارياً، مستقلاً مركبة بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، في مخالفة للأنظمة والتعليمات، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأضاف الرائد خالد الكريديس أنه جرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.







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