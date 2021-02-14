القبض على مواطن في المدينة المنورة سلب العمالة منتحلًا صفة رجل أمن

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على مواطن لارتكابه عدة جرائم منتحلًا صفة رجل أمن، واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

سلب وانتحال صفة الأمن:

وأفاد الحساب الرسمي للأمن العام على موقع تويتر، بأنه تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لارتكابه عدة جرائم منتحلًا صفة رجل أمن، حيث قام باستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

إحالة المواطن للنيابة:

وأوضح الأمن العام أنه تم إيقاف المواطن واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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