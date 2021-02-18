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القرني إلى المرتبة السابعة بتعليم الرياض

القرني إلى المرتبة السابعة بتعليم الرياض

2021/02/18
الساعة 4:01 مساءً
- ‎فيالمجتمع, حصاد اليوم
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القرني إلى المرتبة السابعة بتعليم الرياض
المواطن - الرياض

صدرت الموافقة، بترقية الزميل في صحيفة “المواطن” هاشم عبدالله القرني، إلى المرتبة السابعة، بتعليم الرياض.

المواطن ” تهنئ وتبارك للزميل ” القرني”، مع أطيب الأمنيات له بالتوفيق والنجاح.


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