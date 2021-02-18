2021-02-18 editor20 الرئيسيةالمجتمع القرني إلى المرتبة السابعة بتعليم الرياض القرني إلى المرتبة السابعة بتعليم الرياض 2021/02/18 الساعة 4:01 مساءً - فيالمجتمع, حصاد اليوم 0 طباعة المواطن - الرياض صدرت الموافقة، بترقية الزميل في صحيفة “المواطن” هاشم عبدالله القرني، إلى المرتبة السابعة، بتعليم الرياض. “المواطن ” تهنئ وتبارك للزميل ” القرني”، مع أطيب الأمنيات له بالتوفيق والنجاح. شارك الخبر شاركنا بتعليقك إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. شارك الخبر "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن حساب المواطن: نتحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي حساب المواطن يوضح طريقة التحويل من أعزب إلى متزوج حساب المواطن : إذا انتهت مدة الاعتراض فلا تسجيل حساب المواطن : الاعتراض على الدفعة 39 بدأ حساب المواطن: يجب إرفاق مستندات الاستقلالية في الوقت المحدد الوظائف 57 #وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفى الملك فيصل التخصصي #وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة معادن #وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة #وظائف شاغرة للجنسين في المجلس النقدي الخليجي #وظائف شاغرة في شركة الحاج حسين رضا الرياضة كاريلو يخطف الأنظار ضد الاتفاق هل يُدرب خورخي سامبولي نادي الهلال؟ دوري محمد بن سلمان : تشكيلة مباراة التعاون ضد الاتحاد هزيمة الشباب تحفظ للهلال رقمه القياسي دوري محمد بن سلمان : المنشطات تتابع لاعبي التعاون والاتحاد