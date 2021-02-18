المواطن - الرياض

صدرت الموافقة، بترقية الزميل في صحيفة “المواطن” هاشم عبدالله القرني، إلى المرتبة السابعة، بتعليم الرياض.

“المواطن ” تهنئ وتبارك للزميل ” القرني”، مع أطيب الأمنيات له بالتوفيق والنجاح.

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