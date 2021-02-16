القصبي: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة هامة لاستقرار ونمو القطاع

المواطن - الرياض

علق وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

إحدى ثمار رؤية 2030:

وقال القصبي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إنه بحمد الله وتوفيقه صدرت الموافقة على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي يعد إحدى ثمار رؤية 2030، وهو خطوة هامة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الهام الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي.

إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

شارك الخبر







شارك الخبر