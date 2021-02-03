القهوة تقلل من فقدان حاسة السمع عند الرجال

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

بالنسبة للعديد من الأشخاص، لا يبدأ اليوم بشكل صحيح حتى يتناولوا كوبًا من القهوة، ولكن الآن، كشفت دراسة أن الرجال الذين يشربون القهوة قد يقللون دون علمهم من خطر الإصابة بفقدان حاسة السمع لديهم.

فائدة القهوة للرجال:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد الباحثون أن الرجال الذين يشربون كوب قهوة واحدًا على الأقل في اليوم كانوا أقل عرضة بنسبة 15% لفقدان حاسة السمع، فيما قال الفريق الذي أجرى الدراسة: إن القهوة قد يكون لها آثار مفيدة على السمع بسبب خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

ولم يتم العثور على أي صلة بين القهوة ووظيفة السمع بين النساء، وهو ما فسره الفريق البحثي على أنه قد يكون بسبب الاختلافات في علم وظائف الأعضاء، مؤكدين أن المستويات العالية من هرمون الأستروجين المنتشر في الجسم، والتي تمتلكها النساء أكثر، تحمي من فقدان السمع المرتبط بالعمر، لذا فإن تأثير النظام الغذائي بشكل عام والقهوة بشكل خاص على السمع سيكون أقل أهمية.

تأثير القهوة على حاسة السمع:

ووفقًا لدراسة أجريت على ما يقرب من 37000 شخص في المملكة المتحدة، قال الباحثون: “قد يكون لاستهلاك القهوة تأثير مفيد على وظيفة السمع بسبب الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات لبعض مركباتها”، مضيفين أن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالميتوكوندريا- مولدات الطاقة في الخلايا- يمكن أن تسهم في الأمراض التنكسية، مثل فقدان السمع.

وتم تحليل النتائج بطريقة تأخذ في الاعتبار التأثيرات المحتملة على السمع من العوامل الصحية ونمط الحياة الأخرى، مثلما إذا كانوا قد دخنوا، أو تعرضوا لموسيقى صاخبة أو مكان عمل صاخب، فيما أشارت النتائج أيضًا أن الرجال الذين يشربون ما بين كوب وأربعة أكواب ونصف من القهوة في اليوم كانوا أقل عرضة للإصابة بفقدان السمع.







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