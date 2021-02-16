الكاظمي: هجوم أربيل ردًا يستهدف جر العراق لصراعات إقليمية

المواطن - متابعة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن هجوم أربيل الإرهابي الذي تسبب بمقتل شخص وإصابة 9 آخرين يتزامن مع جهود الحكومة لإبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية في المنطقة.

وقال الكاظمي خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء العراقي اليوم إن العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق، مشيرًا إلى أن هذا العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وألّا يكون العراق حديقة خلفية لها.

تحقيق في هجوم أربيل

ووجه الكاظمي بفتح تحقيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإلقاء القبض على المجرمين المتورطين في الهجوم الإرهابي، مشيدًا في نفس الوقت بجهود رجال الأمن التي تكللت بإلقاء القبض على عصابة (فرق الموت) قامت بقتل عدد من المواطنين والناشطين والإعلاميين في البصرة.

مصدر صواريخ أربيل

إلى ذلك كشفت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، مصدر الصواريخ التي سقطت على مدينة أربيل، واستهدفت محيط مطارها الدولي وأحياء سكنية.

وأعلنت وزارة الداخلية أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة وبالتنسيق مع التحالف الدولي عثرت على منصة إطلاق صواريخ استخدمت في الهجوم الصاروخي الذي وقع مساء الاثنين، مثبتة على سيارة من طراز “كيا” على الطريق الرابط بين أربيل والكوير.

بدوره أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق الثلاثاء، أن هجوم أربيل تم بواسطة 14 صاروخًا، وتسبب في مقتل مقاول أجنبي مدني وإصابة 5 مدنيين وجندي أمريكي ليتم الإعلان بعد ذلك عن ارتفاع حصيلة المصابين إلى 9 أشخاص.

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