الكركديه يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويطيل العمر

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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يحتوي الكركديه على مجموعة واسعة من الفوائد الصحية الرائعة، ويمكن أن يساعد في إطالة العمر، حسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

فوائد الكركديه:

ويمكن أن يصبح العيش فترة طويلة وصحية حقيقة واقعة عند تناول الأنواع المناسبة من الأطعمة والمنتجات، ويتمتع الكركديه بفوائد صحية لا نهاية لها، ويجب أن يكون عنصرًا أساسيًّا لأولئك الذين يرغبون في عيش مدة أطول.

ويعمل الكركديه على الحد من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، والمساعدة في إنقاص الوزن، ويعتبره البعض بمثابة العلاج المعجزة، وقد أظهرت العديد من الدراسات الآثار المفيدة للمشروب اللذيذ، حيث يعمل على إطالة العمر بنسبة تصل إلى 24% والحد من الأمراض.

أهمية الكركديه:

وقالت دراسة: إن الكركديه يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر، وأشارت إلى أنه نبات صالح للأكل وتم استخدامه في الطب التقليدي، ويحتوي على الفلافونيدات الغنية (هي مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيًّا، والتي تتواجد بشكل طبيعي في العديد من الأغذية والمشروبات النباتية الأصل) مما يجعله أحد مضادات الأكسدة المحتملة.

وتساعد الخاصية المضادة للأكسدة في الكركديه في التخلص من الجذور الناتجة عن الإجهاد التأكسدي (حالة عدم التوازن في نظام العوامل المؤكسدة والعوامل المضادة للتأكسد)، وهو السبب الأساسي للعديد من الحالات المروعة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والأمراض العصبية.

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