المالك يُطالب إدارة النصر بسرعة التعاقد مع مدرب جديد

المواطن - مروة نبيل

أبدى رئيس نادي النصر السابق، وعضو شرفه الحالي، سلمان المالك رأيه في هزيمة العالمي ضد الشباب برباعية، مطالبًا في الوقت ذاته الإدارة بالتعاقد مع مدير فني جديد؛ أملًا في المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

المالك يُعلق على هزيمة النصر:

وقال رئيس النصر السابق: “الرياضة فروسية وتنافس شريف وقيم وأخلاق، ويجب محاسبة كل من يشرخ هذه المبادئ أيًّا كان لاعب أو إداري أو رئيس أو إعلامي؛ لأنه لا يتناسب مع الوجه الحضاري والخطوات المتسارعة بالتطور والتغير التي تعمل حكومتنا حفظها الله على إبرازها للعالم والرياضة من ضمنها”.

وتابع: “الخطأ بتغير تشكيلة آخر 3 مباريات ضمنها السوبر، بالشوط الأول انتهت المباراة ونتيجته تسببت بالضغط على الفريق، سبيل المثال خسرنا الصليهم بالمحور المتقدم والحسن بالمحور الدفاعي والغنام كورقة رابحة وبعدها زادت التخبطات لأن ترقيع الأخطاء تحت الضغط يسبب أخطاء أكبر”.

المالك يقترح التعاقد مع مدير فني جديد:

وأضاف: “مع كل الاحترام والشكر للجهاز الفني المؤقت على ما قدم واقترح على إخواني إدارة النادي بعد تضائل فرصة المنافسة على الدوري بشكل كبير سرعة التعاقد مع جهاز فني يتناسب مع إمكانيات الفريق ليتمكن من التعرف على العناصر قبل كأس الملك وآسيا، فرصة إنجاح الموسم ما زالت قائمة”.

الشباب استحق الفوز:

واختتم المالك تغريداته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “مبروك للشباب الكيان وجماهيره استحق الفوز وهارد لك للعالمي الذي لم يكن جاهز معنويًّا وفنيًّا للمباراة من وجهة نظري وخسارة مباراة يجب عدم التوقف عندها كثيرًا ومعالجة الأخطاء والعمل للمستقبل”.

ولعب النصر ضد الشباب على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح الليوث في تحقيق الفوز برباعية دون رد، لينفرد بصدارة الترتيب برصيد 38 نقطة، فيما تجمد رصيد العالمي عند 25 نقطة في المركز السابع.

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