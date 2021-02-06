المباريات التي يغيب عنها المعيوف مع الهلال

المواطن - محمد سمعه

سيفقد نادي الهلال الحارس الدولي السابق عبدالله المعيوف لمدة شهر، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته بتمزق في العضلة الضامة.

وسيغيب المعيوف عن خمس لقاءات للزعيم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهم: “العين وضمك والاتفاق والنصر والفتح”.

موعد مباراة الزعيم والعين:

ويستعد الهلال لمواجهة نادي العين يوم الثلاثاء المقبل بالجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان حارس الزعيم المخضرم غاب عن الفريق منذ الجولة الرابعة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وعاد أمام النادي الأهلي بالجولة الثالثة عشرة دوريًّا.

يذكر أن المعيوف كان شارك في لقاء الزعيم وأبها أول أمس الخميس في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر الزعيم بنتيجة 3/ 2.

وعاد إلى تدريبات الفريق الكروي الأول بالزعيم، المدافع علي البليهي بعد أن غاب لفترة بسبب الإصابة، كما انضم المهاجم صالح الشهري لقائمة المصابين.

وفي وقت سابق، تسعى إدارة نادي الهلال للتعاقد مع أقوى الصفقات للفريق الكروي الأول قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية في السعودية.

3 صفقات قوية على رادار الهلال:

وتراجعت نتائج الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة في الفترة الأخيرة، حيث خسر من نادي أبها في الجولة السابعة عشرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة لخسارته لقب السوبر السعودي أمام النصر وتوديعه لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الفتح.

وستكون أبرز الصفقات التي يفكر الزعيم في ضمها هي محمد آل فتيل لاعب الأهلي ويحيى الشهري لاعب النصر والبرازيلي تياغو جالاردو لاعب وسط فريق إنترناسيونالي البرازيلي.







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