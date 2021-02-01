المتباهي بالأسلحة والمخدرات في الرياض بقبضة الشرطة

المواطن - الرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على شخص استقل مركبة وتباهي بأسلحة نارية ومخدرات كانت بحوزته.

تفاصيل العملية:

وبحسب سناب الداخلية، وبالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يستقل أحد المركبات ويتباهى بحيازة الأسلحة النارية من نوع رشاش وذخيرة ومادة الحشيش المخدر وتوثيق ذلك عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي ونشره، فقد أسفرت التحريات وإجراءات الاستدلال البحثية بشرطة منطقة الرياض عن التعرف على هوية الشخص والقبض عليه.

وقالت الشرطة: إن الفاعل مواطن في العقد الثاني من العمر وقد أقر بما نُسب إليه، ‏وتم إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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