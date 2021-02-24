المدلج: بيتروس لاعب النصر مثل غاتوزو

المواطن - مروة نبيل

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شبه الإعلامي الرياضي حافظ المدلج، البرازيلي بيتروس لاعب النصر بنجم نادي ميلان السابق، غاتوزو، مؤكدًا أن جماهير العالمي تُحبه لدفاعه المستمر عن فريقه.

بيتروس لاعب النصر مثل غاتوزو

وقال المدلج خلال تصريحاته لبرنامج “رياضة ميديا”، اليوم: “البرازيلي بيتروس لاعب النصر يذكرني بنجم ميلان السابق غاتوزو.. جاد في الملعب وشديد ويعتبر نفسه كأنه القائد ويُناقش الحكم ويدافع عن لاعبي الفريق”.

وتابع حديثه عن بيتروس لاعب النصر قائلًا: “هذه الشخصية موجودة في كثير من اللاعبين الجمهور يحب ذلك جمهور ميلان يحبون غاتوزو، وجماهير العالمي تحب بيتروس، والجماهير الأخرى لا تحبه فهو يدافع عن فريقه بطريقته”.

وأضاف: “أنا أحب أن تكون الكرة في الملعب، لا أن تُناقش إداري الفريق أو كل خطأ تقف في وجه الحكم وتطالب ببطاقة، ولكن هذه النوعية من اللاعبين موجودة ولا نستغرب حب النصراويين له ولا نستغرب كره جماهير الأندية الأخرى له، لأن هذه شخصيته وطريقته”.

وواصل المدلج تصريحاته بشأن بيتروس لاعب النصر قائلً: “لي عتاب على سعود كريري أنه كيف كإداري أن يستجيب للاستفزازات بدلًا من تهدئة لاعبيه، هذا بيتروس ليس شيئًا جديدًا، لعبت أمامه 3 مواسم مفترض أن تكون عرفته”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “سالم الدوسري كان لعبه فردي في ديربي الرياض، ولكن هناك كرتين أو ثلاثة لعب بيتروس عليه، إلا أنه كان يركز في المباراة وأكمل اللعب، لكن غيره من اللاعبين يدخلون في مشادات، أنت تعرف هذا اللاعب وتعرف سلوكياته يجب أن تعرف كيف تتعامل معه، وهذا دهاء من البرازيلي فهو يخرج باستفزازه اللاعبين من جو المباراة”.

العقوبة تنتظر سعود كريري بسبب بيتروس

وكان حكم ديربي الرياض قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه مدير الكرة في نادي الهلال سعود كريري عند الدقيقة 40، بعد مشادته مع بيتروس لاعب النصر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكشف أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، العقوبة المتوقعة على سعود كريري في حالة ثبوت مخالفته خلال مباراة النصر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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