المريسل يكشف مفاجأة مُدوية عن مدرب الهلال

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، مفاجأة مدوية عن مصير المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مع نادي الهلال، وذلك قبل ساعات من مواجهة أبها بالجولة الـ17 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إدارة الهلال تُقرر إقالة لوشيسكو:

وذكر المريسل عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة الزعيم قررت إقالة المدرب لوشيسكو مضيفًا بأنها تنتظر الوقت المناسب للإعلان عن القرار.

وأضاف المريسل بأنه يتمنى استمرار لوشيسكو في الدوري السعودي؛ كونه إضافة قوية فضلًا عن تحقيقه الثلاثية مع الزعيم وأبرزها دوري أبطال آسيا بعد غياب دام 19 عامًا.

وكانت الجماهير الزرقاء انتقدت لوشيسكو بقوة، وذلك بعد خسارة لقب السوبر السعودي يوم السبت الماضي لمصلحة فريق النصر بثلاثية دون رد، حيث طالبوا برحيله، كما أكد الناقد الرياضي عادل التويجري على أن إقالة لوشيسكو بالوقت الحالي سيكون مناسبًا؛ كونه لم يعد لديه المزيد ليقدمه للأزرق.

الزعيم بدون 4 لاعبين:

وفي سياق آخر، سيدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة أبها اليوم الخميس وهو غائب عنه 4 لاعبين؛ بسبب الإصابة والإنفلونزا.

وكان الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة أعلن مساء أمس الأربعاء عن غياب سالم الدوسري عن تدريبات أزرق العاصمة بسبب الإنفلونزا ليكون رابع لاعب بالفريق الكروي الأول بالأزرق يغيب عن مباريات الزعيم بالفترة المقبلة مع سلمان الفرج والمدافعين علي البليهي ومتعب المفرج.







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