المسحل يرد على حقيقة وجود شكوى من نادٍ أمريكي ضد التعاون

المواطن - محمد سمعه

علق ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ،على الأنباء التي ترددت حول وجود دعوى قضائية ضد التعاون بسبب اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو غامارا الملقب بـ”كاكو”.

وتحدث المسحل لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “ليس لدي أي تفاصيل حول مطالبة النادي الأمريكي بأي حقوق من سكري القصيم بسبب صفقة كاكو”.

لا توجد شكوى ضد التعاون:

وأكد المسحل على أنه لا توجد أي شكوى ضد سكري القصيم لديه في اتحاد القدم، بعد تعاقد النادي مع اللاعب كاكو صاحب الأصول الأرجنتينية الذي يلعب لمنتخب باراجواي.

وكان النادي الأمريكي نيويورك ريد بولز رفع قضية على التعاون بعد تعاقد الأخير مع اللاعب كاكو صاحب الـ26 سنة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسبق للاعب كاكو اللعب في صفوف فريق هوراكان الأرجنتيني ثم انتقل للدوري الأمريكي بفبراير 2018.

مواجهة منتظرة بين التعاون والنصر:

يذكر أن سكري القصيم سيواجه اليوم الخميس فريق النصر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل سكري القصيم المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يتواجد النصر في المرتبة السابعة.







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