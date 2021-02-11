المسند : ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة حتى الجمعة

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند أن ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي في عدد من مناطق المملكة ثم تعاود التراجع مجددًا.

درجات الحرارة المتوقعة

وقال المسند : تواصل درجة الحرارة ارتفاعها التدريجي حتى مساء الثلاثاء القادم، وذلك في أقصى الشمال، وحتى مساء الأربعاء شمال الوسطى، وحتى يوم الخميس في العاصمة وفي الغربية، وحتى يوم الجمعة في الشرقية، بعدها تنخفض درجة الحرارة مجدداً.

وتابع المسند : لا يزال الاستقرار الجوي يسيطر على أجواء السعودية؛ وذلك بسبب تشكل مركز للضغط الجوي المرتفع على البلاد.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقراً بوجه عام مع رياح سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ،مكة المكرمة ،الرياض ،الشرقية)، وتكون سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ).

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.







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