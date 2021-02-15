المسند: اضطرابات جوية تبدأ غدًا وحالة ماطرة الأربعاء

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تشهد المملكة اضطرابات جوية، بالتزامن حالة جوية ماطرة تصل ذروتها الأربعاء المقبل، وتشهد تساقطًا للثلوج واضطرابات جوية.

اضطرابات جوية وتساقط البرد

وقال المسند: لا تزال حالة الاستقرار العامة تسود أجواء السعودية، وهذا يسبق حالة جوية ماطرة قد تبدأ يوم غدٍ، وتستمر لبضعة أيام، وتتزامن مع اضطرابات جوية (أمطار، رياح نشطة، غبار، تساقط ثلوج خفيفة أقصى الشمال).

وتابع : غدًا تبدأ الرياح النشطة والمثيرة للغبار ويزداد نشاطها وغبارها يوم الأربعاء.

موجة برد شديدة

وكان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق توقع حالة من الدفء خلال اليومين القادمين، مع عودة البرودة نهاية الأسبوع.

وقال الزعاق عبر حسابه في “تويتر”: “خلال هذين اليومين سنحس بالدفء على معظم المناطق ونهاية الأسبوع سيعود البرد المعتاد مجددًا، وأضاف خالد الزعاق “وهذا سبب تسمية موسم العقارب إذ إن بردها يأتي بعد الدفء (يلسع) فنحن الآن في بدايات هذا الموسم والمتبقي منه ثلاثين يومًا”.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة القصيم.

ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

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