المسند: القريات تسجل أقل حرارة فجر اليوم

المواطن - الرياض

أوضح الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية أقل درجة حرارة مسجلة في مناطق المملكة خلال فترة الفجر.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن القريات سجلت أقل درجة حرارة 1.6 درجة مئوية، تلتها “طريف” بـ2درجة مئوية.

وأضاف المسند أن أعلى درجة حرارة مسجلة في مناطق المملكة كانت في “جازان” حيث سجلت 24.6 درجة مئوية، تلتها محافظة جدة بـ17.4 درجة مئوية.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل ، والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والجوف، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من وسط المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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