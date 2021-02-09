المسند: غداً أول موسم العقارب تغيرات جوية متدرجة

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن يكون اليوم الثلاثاء، آخر أيام موسم الشبط وغداً سيكون اليوم الأول من موسم العقارب.

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”، أن دخول نجم أو خروجه لا يعني بالضرورة انقلاباً تاماً عاماً في الطقس، فالتغيرات الجوية عادة ما تكون متدرجة في التغيير.

وأضاف أن الخصائص الجوية لأي موسم قد تتقدم أو تتأخر بضعة أيام عن وقتها المحدد من سنة لأخرى، وقد تتخلف فلا تأتي وهذا نادر، وتغيرات الأحوال الجوية ليست كشروق الشمس محددة.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً سطحية نشطة على مناطق (المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الرياض ،الشرقية)، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان ،عسير ، نجران).

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







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