المشيقح يدعم النصر بـ200 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

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حرص عضو شرف نادي النصر الذهبي فهد المشيقح، دعم العالمي ماديًّا، وأنعش خزينة الأصفر بمبلغ مالي كبير.

المشيقح يدعم النصر

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديم فهد المشيقح دعمًا ماليًا للفئات السنية في العالمي يُقدر بـ200 ألف ريال.

ومن جانبها، ثمنت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت لعضو العالمي الذهبي، المشيقح هذه المبادرة الداعمة والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه.

ودائمًا ما يحرص أعضاء شرف العالمي، على دعم النادي بشكل مستمر، سواء للفئات السنية أو الفريق الأول لكرة القدم، الأمر الذي ساهم في حل العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، أثار الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي غضب الجماهير بعد الخسارة ضد القادسية، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما دفعها للمطالبة برحيل مجلس الإدارة وعدم استمراره خلال الفترة المقبلة.

وتجمد رصيد العالمي عند 25 نقطة، ليتراجع إلى المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الفوز 7 مرات والتعادل في 4 مواجهات، والخسارة في 8 لقاءات، في أسوء نتائج يُحققها منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009.

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